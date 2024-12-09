США задумались о вакууме власти в Сирии после свержения Асада

Действующий президент США Джо Байден заявил о том, что ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада надо привлечь к ответственности.

По словам президента Байдена, падение Асада стало «историческим моментом», который отчасти является результатом американской стратегии, ослабившей влияние России и Ирана в регионе.

Вместе с тем США выражают обеспокоенность по поводу возможного вакуума власти в Сирии после свержения Башара Асада.

Вашингтон может столкнуться с серьезными вызовами. Белый дом опасается, что вакуум власти может быть заполнен исламистскими группировками, включая те, которые США считают террористическими. Это может привести к дальнейшему хаосу и новым угрозам для региона.

Американские войска, дислоцированные в восточной Сирии для борьбы с остатками ИГИЛ *, остаются на своих позициях. Заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Дэниел Шапиро подчеркнул важность защиты гражданского населения, особенно меньшинств, и заявил о намерении продолжать работу с партнерами по предотвращению террористической активности.

Ситуация в Сирии рассматривается как одновременно возможность и риск, требующий взвешенных действий со стороны США и их союзников, пишет BBC.

* Организация ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») Верховным судом РФ 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, её деятельность на территории России запрещена.