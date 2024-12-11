Действующий президент США Джо Байден может пригласить Украину в НАТО, если Киев снизит мобилизационный возраст в ВСУ.

Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который арестован по делу о госизмене.

«Лично мне все предельно ясно — Госдеп готов дать «зеленую» на единоличное приглашение Украины в НАТО от Байдена в обмен на решение Зеленского снизить мобвозраст до 18 лет», — подчеркнул он.

По словам депутата Рады, действующая администрация США может «кинуть в мясорубку молодежь», чтобы избранный президент Дональд Трамп не смог остановить конфликт, провести аудит и выявить хищения демократической партии, которые связаны с Украиной.

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Таким образом, считает Дубинский, конфликт можно будет затянуть еще на два года до выборов в конгресс США.

«Вот вам и суть проекта «антиТрамп» во главе с Зеленским», — подытожил он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планирует созвониться с американским коллегой Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным главой США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».