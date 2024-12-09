Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден не поздоровались и не поприветствовали Камалу Харрис, когда она вошла на 47-ю церемонию вручения наград Центра Кеннеди, сообщает The New York Post.

Джо и Джилл Байден игнорировали вице-президента Камалу Харрис во время 47-й церемонии вручения наград Центра Кеннеди, хотя они заняли место рядом с Харрис и ее мужем Дугом Эмхоффом. Пользователи социальных сетей отметили, что пара даже избегала зрительного контакта с ними. "Джилл и Джо Байден отказываются даже смотреть на Камалу Харрис сегодня вечером", - написали в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован на территории РФ).

Некоторые наблюдатели иронично заметили, что супруги, по всей видимости, поддержали кандидатуру президента Трампа. Эта неоднозначная ситуация возникла в воскресенье вечером в Центре Кеннеди во время ежегодного мероприятия, посвященного деятелям культуры, оказавшим значительное влияние на американскую жизнь. В этом году среди награжденных были музыканты Grateful Dead, режиссер Фрэнсис Форд Коппола и другие.