Швейцария может поддержать предложения спецпосланника ООН по Сирии

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн готов поддержать предложения спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно словам пресс-секретаря, Швейцария может поддержать инициативы Педерсена по межсирийскому диалогу. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Берн содействовать организации переговоров в Женеве, Эльчингер дал положительный ответ.

«Швейцария готова поддержать усилия специального посланника генерального секретаря ООН», — заявил он.

Ранее сирийская вооруженная оппозиция объявила о свержении президента страны Башара Асада.