Депутат Рады предсказал бегство соратников Зеленского из страны

Соратники Владимира Зеленского в январе - до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа - начнут массово бежать с Украины.

Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"После интервью Трампа <...> очевидно, что никакой перспективы остаться у власти у Зеленского и [главы его офиса Андрея] Ермака - нет. <...> Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лежки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе. И вот тут задача - как бы не дать им сбежать", - написал Дубинский в Telegram-канале.

7 декабря Трамп прибыл во Францию для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара 2019 года. В Париже он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским. Их переговоры в трехстороннем формате завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления. При этом американский портал Axios написал со ссылкой на источники, что Трамп изначально не намеревался встречаться там с Зеленским, однако Макрон убедил его в необходимости проведения переговоров в трехстороннем формате. Позже Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Он также выразил мнение, что в переговорном процессе "может помочь Китай". Позже Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Зеленский начал признавать необходимость переговоров с Россией. Он также сообщил, что "разрабатывает концепцию" для прекращения "нелепой войны".

Дубинский - внефракционный депутат. Весной 2020 года попал под санкции США за публикацию аудиозаписей, компрометирующих Джо Байдена, а затем был исключен из парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа". В ноябре прошлого года арестован по обвинению в госизмене, содержится в СИЗО. Ранее Дубинский неоднократно отмечал, что Зеленский своими действиями обеспечил себе негативное отношение Трампа, преодолеть которое будет непросто.