Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсуждал заморозку конфликта на Украине.

"Когда мы говорим про замороженный конфликт, то мы про это говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-либо на свете, хотим завершения [конфликта] <...>. Безусловно, дипломатическое завершение спасет много жизней", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста об итогах встречи. Видеозапись ответа публикует агентство УНИАН.

При этом Зеленский добавил, что, по его мнению, против завершения конфликта выступает Россия и, чтобы изменить эту ситуацию, США и Европе следует усилить Украину в военном плане. Кроме того, добавил он, для завершения конфликта Украине нужны гарантии безопасности. По его словам, такой гарантией могло бы стать приглашение присоединиться к НАТО.

7 декабря в Париже состоялась встреча Зеленского, Макрона и Трампа. 8 декабря Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Однако Зеленский призыв Трампа к немедленному прекращению огня отверг.

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8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта для переговоров по Украине, для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой декрет о запрете на контакты с российским руководством и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.