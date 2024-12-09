Пока вы не уснули: местонахождение Асада и обещание Путина ветеранам СВО

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Путин дал обещание ветеранам СВО

Россия продолжит опираться на героев спецоперации на Украине, которые являются настоящей элитой страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении во время торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".

Глава государства напомнил, что в стране уже действует специальная программа подготовки «Время героев». Среди участников первого потока уже больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звания Героя России.

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Раскрыты действия США в Сирии после падения Асада

Соединенные Штаты нанесли более 75 авиаударов по целям ИГИЛ на территории Сирии после падения режима президента Башара аль-Асада, чтобы предотвратить возможное усиление вооруженной группировки в условиях изменившейся политической обстановки, пишет Al Jazeera.

США нанесли серию авиаударов по объектам ИГИЛ в Сирии после падения режима президента Башара аль-Асада, сообщает Al Jazeera. Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что было поражено более 75 целей, включая лидеров и лагеря ИГИЛ, чтобы предотвратить использование боевиками ситуации в свою пользу после падения аль-Асада.

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Стало известно о местонахождении Башара Асада

Сложивший с себя президентские полномочия сирийский лидер Башар Асад в данный момент находится с семьей в Москве. Об этом сообщает посольство Сирии в России, передает ТАСС.

«Да, он у вас в Москве», — указало диппредставительство в комментарии агентству.

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На Украине сделали заявление о завершении СВО после слов Трампа

Конфликт на Украине будет разрешен в обход Киева. Как сообщает «МК», об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, власть страны просто «поставят перед фактом», однако на данном этапе такая ситуация станет «спасением для Украины». Парламентарий добавил, что избранному президенту США Дональду Трампу необходим мир, поскольку он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические тонкости, вроде формата и участников соглашения, его беспокоят в меньшей степени.

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Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия?

Президент Владимир Путин подписал поправки к указу о газовых расчетах за рубли от 31 марта 2022 года для недружественных стран.

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В Госдуме рассказали, что будет с российскими базами в Сирии

Военную безопасность базам РФ в Сирии гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Во время общения с журналистами парламентарий заявил, что сирийская оппозиция знает о последствиях атак по российским базам, а потому не будет их атаковать. Картаполов добавил, что объекты выполняют важнейшую функцию в Сирии и продолжат это делать в соответствии с решениями президента России Владимира Путина.

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У берегов Таиланда нашли измученного голого россиянина

В Таиланде, на расстоянии шести километров от Паттайи, обнаружили истощенного российского туриста без одежды. Он пытался доплыть до острова Лан, который находится недалеко от курортной зоны. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

«Измученный, обнаженный россиянин был спасен из моря водителем скоростного катера, направлявшегося на остров Ко Лан, примерно в шести километрах от Паттайи», — передает Bangkok Post.

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Производителю МС-21 и SSJ 100 отказали в праве на вывоз техники

Разработчику и производителю самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и МС-21, компании «Яковлев» не разрешили вывозить технику и авиакомпоненты за рубеж без согласований. Об этом сообщает РБК.

Соответствующий проект постановления первому вице-премьеру Денису Мантурову направил сенатор Андрей Кутепов.

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Российских фигуристов хотят допустить до Олимпиады-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить фигуристов и конькобежцев из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что ISU планирует допустить россиян и белорусов к новому турниру, который будет являться квалификационным к Олимпиаде. Российские и белорусские фигуристы на соревнованиях смогут претендовать на одну квоту в каждом виде, однако этот вопрос пока что не урегулирован до конца.

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ГАИ начинает штрафовать водителей за новое нарушение

В России заработало постановление правительства №1090.

Документ позволяет ГАИ штрафовать водителям за новое нарушение, сообщает ИА DEITA.RU.

Отныне в период с 1 декабря по 1 марта инспекторы могут наказывать российских автолюбителей, которые не поменяли летние шины на зимние. Такое нарушение считается условием, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

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