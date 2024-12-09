Владимир Зеленский заявил о намерении созвониться с американским лидером Джо Байденом, чтобы обсудить приглашение страны в НАТО, так как поднимать этот вопрос с новым президентом США Дональдом Трампом «нет смысла». Об этом пишет ТАСС.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине, подчеркивая, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. Он также предупредил, что объемы военной помощи Киеву при нем сократятся.

Зеленский по итогам встречи в Киеве с кандидатом на пост канцлера Германии Фридрихом Мерцом заметил, что собирается позвонить в ближайшее время президенту Байдену.

«[Собираюсь] поднять вопрос о приглашении в НАТО, потому что Байден сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит», - пояснил политик.

Он признал, что пока Украина не может стать членом альянса, «но приглашение в НАТО может быть». При этом обсуждать этот вопрос с избранным президентом Дональдом Трампом «нет смысла», так как церемонии инаугурации еще не было и «у него нет всех юридических прав», заметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что в качестве альтернативы приглашению в НАТО Киев «может подумать» над предложением президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранного контингента на территории Украины, который «гарантировали бы безопасность».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта. В свою очередь Россия настаивает на внеблоковом статусе Украины. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров заметил, что одним из условий мирного урегулирования является отказ Киева от вступления в НАТО и «отсутствие военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск».