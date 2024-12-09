В Германии предложили создать контактную группу по урегулированию на Украине

Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта на Украине. Его слова приводит «Укринформ».

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Мерц заявил, что в течение следующих «недель и месяцев» не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив в Европе, поскольку нужно выработать единое мнение.

«У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями [по завершению конфликта], и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение», — сказал Мерц.

Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев 9 декабря. Немецкий политик провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Зеленский заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности от стран Запада, даже если республика на данный момент не может стать членом НАТО.