ЕК отказалась от контактов с новыми властями Сирии

Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии. Пока их продолжают считать террористами, сообщил представитель ЕК Ануар Эль-Ануни.

По его словам, группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*, которая стала одним из самых активных участников захвата власти в Сирии, внесена в список террористических организаций Европейского союза. Данное решение распространяется на все страны блока.

Пересмотреть решение можно только единогласно. Но для этого нужно оценить не столько слова радикалов, «сколько их действия». Поэтому о дальнейших шагах пока «преждевременно спекулировать», цитирует Эль-Ануни ТАСС.

Ранее Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ временно отложило все решения по прошениям сирийцев о предоставлении убежища.

* Исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена