The National Interest: Трампу нужен диалог с РФ для урегулирования на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта должен начать предметный диалог с Россией по всем аспектам двусторонних отношений. Такое мнение приводится в статье американского журнала The National Interest (NI).

По его оценкам, главная задача будущего президента заключается не в том, чтобы способствовать началу переговоров между Украиной и Россией, а в налаживании устойчивого и предметного российско-американского диалога. Как подчеркивается в публикации, активизация взаимодействия между Россией и США может заложить основу для создания общей структуры безопасности в Европе, которая представляет собой единственный путь к долгосрочному миру на Украине.

Издание считает, что критически важные переговоры по европейской безопасности должны пройти между Вашингтоном и Москвой, поскольку без их согласия никакие договоренности в этом вопросе не могут быть достигнуты. Отмечается, что потенциальный обмен мнениями может также затронуть вопросы стратегической стабильности на Ближнем Востоке, в Арктике и Северо-Восточной Азии. При этом, по мнению журнала, российско-американский диалог может привести к преобразованию нынешней враждебности в формат "конкурентного сосуществования или конструктивного соперничества".

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.