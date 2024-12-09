Украинские власти решили распустить медицинские вузы, посчитав их пережитком советского прошлого.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на замглавы минобрнауки Украины Михаила Винницкого.

«На самом деле это советский рудимент — специализированные медицинские учреждения высшего образования», — заявил представитель министерства.

По его словам, в настоящее время на Украине работают 15 медвузов, а в большинстве европейских стран их не более четырех. Винницкий заявил, что имеет смысл создавать «мощные» медицинские факультеты в рамках «классических университетов», потому что так студенты якобы получают всестороннее развитие.

8 декабря стало известно, что на Украине демонтировали памятник советскому ученому, конструктору танков и тракторов Жозефу Котину.

Монумент представлял собой тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин»), вес которого составляет 50 тонн. Он стоял при въезде в город. Для сноса памятника был пригнан специальный кран из Днепропетровска (украинское название — Днепр).