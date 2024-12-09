Иранское руководство не смогло оказать поддержку бывшему президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с вооруженной оппозицией республики из-за опасений авиаудара Израиля по самолету с военной помощью, направленному Тегераном в Дамаск. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных сирийских чиновников.

По их словам, иранский самолет вылетел в начале прошлой недели в направлении Сирии, однако был вынужден развернуться из-за угрозы израильских авиаударов.

При этом, пишет издание, сирийские официальные лица сообщили, что Тегеран отдал приказ Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) не вмешиваться в сирийский конфликт. Затем, как утверждает газета, Иран обеспечил безопасный вывод своего персонала с территории Сирии.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск. Подразделения сирийских правительственных сил покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.