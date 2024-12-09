Премьер Грузии рассказал, что помогло избежать «майдана»

МВД Грузии за пять дней нейтрализовало возможности оппозиции по совершению насилия, что помогло избежать «майдана».

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Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его цитирует ТАСС.

«МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции. <...> За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка «майдана» в нашей стране ровно за пять дней», — сказал Кобахидзе на заседании правительства.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.