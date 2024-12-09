Эстонский премьер-министр Кая Каллас отклонила предложение немецкого канцлера Ангелы Меркель о проведении переговоров с Россией по поводу сосредоточения российских войск на границе с Украиной во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе в 2021 году, пишет Politico.

После ее поведения президент Франции Эммануэль Макрон засомневался в политическом будущем Каллас. Кроме этого, он пошутил о том, что Каллас не знает, где находится Африка, поставив под сомнение ее компетентность.

"Если вы спросите Каллас, где находится Африка, она, возможно, скажет вам, что это к югу от России", — пошутил Макрон в беседе с изданием.

Отмечается, что после отказа Эстонии Меркель не могла пригласить президента России Владимира Путина без единогласного согласия всех стран ЕС и, соответственно, не настаивала на своем предложении. Макрон был удивлен тем, как новая премьер-министр небольшой страны могла осмелиться унизить Меркель.

После того как канцлер покинула зал, французский президент намекнул Каллас, что ей следует быть готовой к возможным негативным последствиям. Уточняется, что Каллас уже заработала репутацию одного из самых непримиримых критиков России и теперь предстоит преодолеть распространённое мнение о том, что ее внешняя политика будет сосредоточена лишь на одной проблеме.

Ранее сообщалось, что Макрон, украинский лидер Владимир Зеленский и победивший на выборах президента США Дональд Трамп встретились в Елисейском дворце в Париже. Перед началом переговоров последний заявил, что «мир сходит с ума», и переговоры будут посвящены этой теме.