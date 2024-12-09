Конфликт на Украине будет разрешен в обход Киева. Как сообщает «МК», об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, власть страны просто «поставят перед фактом», однако на данном этапе такая ситуация станет «спасением для Украины». Парламентарий добавил, что избранному президенту США Дональду Трампу необходим мир, поскольку он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические тонкости, вроде формата и участников соглашения, его беспокоят в меньшей степени.

Дмитрук заключил, что команда американского политика поставила перед собой задачу максимально быстро и выгодно для себя закрыть украинский вопрос. После этого они смогут заняться самими Соединенными Штатами.

8 декабря Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить мирный договор с РФ и призвал к незамедлительному прекращению огня. Украинский политик отверг возможность остановки боевых действий, но не прокомментировал слова Трампа о его готовности к переговорам.