Обзор ИноСМИ: сделка России и Индии по «Воронежу» и новый конкурент доллару

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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Россия и Индия готовы заключить сделку на $4 млрд

Индия близка к подписанию договора с Россией по приобретению радиолокационной системы раннего предупреждения «Воронеж» на сумму $4 млрд. Об этом сообщил телеканал India Today.

Ожидается, что покупка «Воронежа» усилит обороноспособность Индии, так как, благодаря своему широкому диапазону, радиолокационная система обеспечит «критически важное раннее предупреждение о потенциальных угрозах». При этом в Дели рассчитывают, что в рамках соглашения около 60% компонентов системы будут производиться в Индии.

Доллар США уступает лидирующие позиции

Угрозы победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести 100% пошлины для стран-участниц БРИКС, если те будут настаивать на использовании валюты, способной заменить доллар, связаны с глубокой обеспокоенностью Вашингтона ослаблением позиций американской валюты в мире. Об этом пишет канадская газета The Globe And Mail.

Сегодня доллар США остается краеугольным камнем мировой торговли и финансов. Однако санкции против России показали все риски хранения валютных резервов стран в долларах, а также дали толчок к проведению международных транзакций в других валютах, в частности, в юанях. «Если страны с высокими темпами роста вроде Бразилии и Индии углубят связи со сферой влияния юаня, отказ от доллара может ускориться. И в фундаменте экономической модели США, выстроенной на беспрецедентном статусе доллара, образуются трещины», - говорится в статье.

Турция объявила о поддержке Сирии в переходный период

Турция окажет поддержку Сирии в переходный период после свержения президента Башара Асада и уже определены три приоритетных направления турецкой политики в этом регионе, сообщает газета Hürriyet.

Издание отмечает, что в Сирии будет создана переходная администрация, которая должна построить общество «основанное на правах человека и справедливости». При этом Турция, помимо поддержки «строительства новой Сирии», намерена противодействовать Рабочей партии Курдистана (признана Анкарой террористической и запрещена), а также собирается обеспечить возвращение на родину сирийских беженцев.

Россия «бьет рекорды» по обстрелам ВСУ

Россия резко увеличила количество атак беспилотниками и ракетами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на украинских военных пишет The Wall Street Journal.

Источники издания отметили, что «российские обстрелы бьют рекорды» и с сентября по ноябрь по позициям ВСУ было выпущено более шести тысяч дронов и ракет. Это в три раза превышает объем атак за предыдущие три месяца и почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Украина «с трудом справляется», констатирует газета.

Украинская разведка оценила потенциал производства ракет «Орешник»

По данным украинской разведки, Россия может выпускать до 300 ракет «Орешник» в год, а планы по развертыванию комплекса в Белоруссии являются надежным показателем крупных масштабов производства. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

Американские журналисты обратили внимание на то, что «Орешник» представляет собой первый в своем роде ракетный комплекс, разработанный с 1980-х годов, который способен нести как ядерные, так и обычные боеголовки и поражать до шести целей.