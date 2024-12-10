Новые власти Сирии не должны допустить превращения страны в рассадник терроризма и ее использования как платформы для угрозы соседям по региону.

Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Переходный процесс и новое правительство должны также выполнить четкие обязательства по полному соблюдению прав меньшинств, содействовать доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся, не допустить использования Сирии в качестве рассадника терроризма или для создания угрозы ее соседям, а также обеспечить надлежащее хранение и безопасное уничтожение любого химического и биологического оружия", - указано в тексте, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

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Блинкен также заявил о поддержке Вашингтоном переходного процесса в Сирии и подчеркнул, что будущее страны должен определять сирийский народ.