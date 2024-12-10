Новые власти Сирии не должны допустить превращения страны в рассадник терроризма и ее использования как платформы для угрозы соседям по региону.
Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Переходный процесс и новое правительство должны также выполнить четкие обязательства по полному соблюдению прав меньшинств, содействовать доставке гуманитарной помощи всем нуждающимся, не допустить использования Сирии в качестве рассадника терроризма или для создания угрозы ее соседям, а также обеспечить надлежащее хранение и безопасное уничтожение любого химического и биологического оружия", - указано в тексте, распространенном пресс-службой Госдепартамента.
Блинкен также заявил о поддержке Вашингтоном переходного процесса в Сирии и подчеркнул, что будущее страны должен определять сирийский народ.
"Все страны должны взять на себя обязательство по поддержке инклюзивного и прозрачного процесса и воздерживаться от внешнего вмешательства", - отметил американский дипломат, подчеркнув, что США признают и поддержат будущее правительство Сирии, которое будет сформировано в результате смены власти.