Россия предоставит сирийскому лидеру Башару Асаду место для проживания и безопасность. Однако его политическая карьера закончилась, уверен политолог Геворг Мирзаян.

По его словам, Асад — это «политический пенсионер». Он будет жить в покое за счет тех средств, которые смог вывезти.

«Москва обеспечивает ему место и безопасность, как это происходит со всеми беглыми руководителями. В Сирии у него нет большой группы поддержки, поэтому ему не на что надеяться», — пояснил Мирзаян в беседе с «Абзацем».

При этом он не исключил, что сын Асада будет на что-то претендовать в будущем. Случиться это, вероятно, после того, как сирийцы начнут вспоминать, что при президенте был минимальный порядок.

Ранее стало известно, что посольство Сирии в Москве установит над зданием флаг сирийской оппозиции.