Конкурент Шольца в борьбе за пост канцлера прибыл в Киев

Кандидат в канцлеры Германии, глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрик Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bild.

Политик собирается провести встречу с Владимиром Зеленским. Повестка их переговоров не раскрывается.

Напомним, что канцлер Олаф Шольц также недавно посетил Украину — он прибыл с заранее не анонсированным визитом 2 декабря и встретился с Зеленским. В ходе переговоров он пообещал украинским властям новую военную помощь на сумму в 650 млн евро, которую должны направить уже в декабре.

Позднее, выступая в Бундестаге во время правительственного заседания, Шольц снова выступил против разрешения Киеву наносить удары по территории РФ. Также он заявил, что Берлин не будет передавать украинской армии крылатые ракеты Taurus. Политик призывал парламентариев «сохранять спокойствие» при принятии решений по дальнейшей поддержке Киева.