Шор призвал к протестам жителей Молдавии

Руководитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил о необходимости возобновления акций протеста с целью проведения досрочных выборов в парламент.

"Пришло время нам выйти на улицы и снести этих еэсовских лицемеров - антинародную власть, которая паразитирует сейчас в Молдове и в Румынии. Пора назначить народные правительство и парламент. И провести честные выборы. Где никто не будет нам указывать, кого выбирать, а кого нет", - написал Шор в Telegram-канале.

Он обвинил европейцев во вмешательстве во внутренние дела Молдавии. "Европейцы не считают нас за людей. Для них и молдаване, и румыны - быдло. Их наемники украли у нас не голоса и даже не выборы. Они забрали наши страны. Нас превратили в колонии, где выборы не проводят", - отметил политик.

С 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента и правительства, сформированного Партией действия и солидарности.

Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров акций протеста, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.

Следующие выборы в парламент Молдавии должны пройти летом 2025 года.