Трамп высказался о жене Байдена

Жена действующего американского лидера Джо Байдена Джилл была «очень милой» во время беседы в Париже.

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Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.

«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день (...) Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — отметил республиканец.

Авторы материала пояснили, что беседа Трампа и Джилл Байден состоялась во вновь открытом после реставрации Собора Парижской Богоматери в Париже.

Ранее Трамп прокомментировал «доминирующее рукопожатие» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назвав его «просто крепким».