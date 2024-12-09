Экс-президент Сирии Башар Асад потерял власть в стране в результате заговора зарубежных государств. Такое мнение выразила иранская газета Asr-e Iran.

Издание называет главной причиной заинтересованности других стран в смене политического режима в Сирии поддержку Асадом иранской "Оси сопротивления". В нее входят региональные союзники Тегерана, которые провозглашают своей целью освобождение Палестины от израильской оккупации: палестинское движение ХАМАС, ливанская партия "Хезболлах", иракское ополчение "Исламское сопротивление Ирака", йеменское движение хуситов "Ансар Аллах". Ранее "Ось сопротивления" оказывала помощь в уничтожении сторонников "Исламского государства" в Сирии (запрещенная в РФ террористическая организация).э

В то же время газета отмечает, что "главной и самой страшной ошибкой" экс-лидера Сирии стало "игнорирование требований общества", в результате чего он потерял поддержку сирийского народа.

В Иране объяснили отказ от помощи Асаду

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения сирийских правительственных сил покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.