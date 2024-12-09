Новая глава евродипломатии Кая Каллас в свое время унизила бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Инцидент произошел в июне 2021 года, пишет Politico.

Тогда многие СМИ предупреждали о скоплении ВС РФ на границе с Украиной. Меркель хотела пригласить президента Владимира Путина на саммит в Брюсселе. Идею поддержал Эммануэль Макрон.

«Для чего это нужно?» — спросила Каллас в присутствии всех лидеров Европейского союза и призвала отказаться от диалога с Путиным.

Это заявление вызвало недоумение Макрона, поскольку лидер небольшой европейской страны посмел унизить канцлера Германии, отмечает издание.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп говорил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начал признавать, что Украине пора переходить к переговорам с Москвой.