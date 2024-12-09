США предупреждают Украину о том, что нехватка личного состава в рядах украинской армии более критична для Киева, чем недостаток оружия.

Так, пишет американская газета The Washington Post, Вашингтон пытается убедить Киев понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

«Американские чиновники предупредили, что нехватка личного состава на Украине, возможно, сейчас более критична, чем дефицит вооружений», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Зеленский сталкивается с растущим давлением, требующим отправлять на передовую больше молодых людей.

Как пишет WP, на протяжении почти трех лет Украина «сопротивлялась призыву на военную службу мужчин в возрасте от 18 лет», что «озадачило некоторых западных союзников Киева».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является катастрофической, потери украинской армии кратно превышают российские.