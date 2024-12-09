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Демократы злы на Байдена за самоустранение от руководства США

Члены Демократической партии США оказались недовольны политикой Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В издании отмечается, что фактически политику Штатов начал определять избранный президент США Дональд Трамп. Хотя до его инаугурации остается еще полтора месяца.

Таким образом Байден отстранился от управления страной в переходный период.

Рогов: российские войска улучшили позиции в районе Орехова

Вооруженные силы России продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, они проводят активные боевые действия с использованием артиллерии и авиации у населенных пунктов Малая Токмачка и Белогорье.

ВС РФ также установили контроль над населенным пунктом Благодатное в Донецкой народной республике.

В Южной Корее допустили арест президента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль может быть арестован по обвинению в мятеже и государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Такое допущение сделали в управлении расследований коррупционных преступлений в отношении высокопоставленных служащих Республики Корея.

По словам сотрудников ведомства, пост обвиняемого не имеет значения при принятии правовых мер.

Генштаб ЦАХАЛ назвал Сирию четвертым фронтом для сухопутных войск Израиля

Начальник генштаба Израиля Герци Халеви заявил, что израильская армия ведет боевые действия на четырех фронтах, включая территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, по его словам, Израиль обладает сильными сухопутными войсками, которые довольно успешно сотрудничают с другими видами вооруженных сил. Это дает возможность армии Израиля мощно продвигаться вперед, считает начальник генштаба.

ФСБ предупредила о действиях телефонных мошенников от имени спецслужб

Недружественные страны, включая Украину, активно пытаются вовлечь россиян в противоправные действия. Об этом сообщает ТАСС.

Мошенники убеждают жертву выполнить переводы средств на так называемый безопасный счет. Или в беседы вымогают средства, угрожая уголовными делами на людей или их родных.

При этом в ФСБ рассказали, что преступники используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов ведомства.