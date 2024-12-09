В Южной Корее допустили арест президента по делу о мятеже

Антикоррупционный орган Южной Кореи допускает арест президента по делу о мятеже
Управление расследований коррупционных преступлений в отношении высокопоставленных служащих Республики Корея допускает, что президент страны Юн Сок Ёль может быть арестован по делу о мятеже (измене государству).
Об этом сообщает агентство Yonhap.
"Правовые меры возможны вне зависимости от поста [подозреваемого]", - сказал представитель ведомства.
До этого расследование в отношении президента после получения заявлений с обвинениями в связи с военным положением начали полиция и прокуратура.