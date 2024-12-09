Антикоррупционный орган Южной Кореи допускает арест президента по делу о мятеже

Управление расследований коррупционных преступлений в отношении высокопоставленных служащих Республики Корея допускает, что президент страны Юн Сок Ёль может быть арестован по делу о мятеже (измене государству).

В Южной Корее допустили арест президента по делу о мятеже
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Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Правовые меры возможны вне зависимости от поста [подозреваемого]", - сказал представитель ведомства.

До этого расследование в отношении президента после получения заявлений с обвинениями в связи с военным положением начали полиция и прокуратура.

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