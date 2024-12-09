Журналист "РГ" Владимир Снегирев - о том, как Куба решает накопившиеся проблемы

Когда-то Куба, все происходившее на этом далеком острове и вокруг него были едва ли не главной темой новостных лент. Кубинские герои, бросившие вызов Соединенным Штатам, на долгие годы стали нашими кумирами, а главным символом страны сделался бородатый гигант по имени Фидель Кастро. Потом, как это бывает, Кубу заслонили другие актуальные темы, иные события. Сейчас это островное государство опять все чаще бывает в орбите нашего внимания, туда ширится поток российских туристов, нам интересно, как живут кубинцы и как они решают свои накопившиеся проблемы. Специальный корреспондент "РГ" в своих репортажах попытается ответить на эти вопросы.

Мой старинный товарищ, соратник по арктическим походам, которыми мы увлекались в молодые годы, входит в общественное движение "Венсеремос" и каждый месяц в один и тот же день стоит возле американского посольства в Москве в одиночном пикете с транспарантом, на котором написано "Долой блокаду Кубы". Вот уже десять лет стоит и уверяет меня, что так будет до тех пор, пока американцы блокаду не отменят.

Деталь по нынешним временам вроде бы не очень существенная, но очень показательная. В переводе с испанского на русский "венсеремос" означает "победим". С этим лозунгом Куба вошла в нашу жизнь шестьдесят пять лет назад, когда Фидель и его товарищи освободили остров от американской зависимости, и с тех пор стала близкой каждому советскому человеку, хотя и находилась далеко. Да и не только советскому - во многих странах победу кубинской революции восприняли с симпатией и надеждой.

Когда команданте в 2016 году покинул сей мир, то кубинский парламент принял решение создать в стране Центр Фиделя - единственный объект, который носит его имя. Прежде не было ни улиц, ни площадей, ни памятников, потому что сам лидер категорически запрещал всякие проявления его культа. Зато по миру таких мест, которые связаны с именем Фиделя, было много: ему поставлены памятники в России и африканских странах, его именем названы площади, школы, больницы во Вьетнаме и столицах Латинской Америки, в Кении мальчиков называли Фиделями.

Все это было проявлением солидарности с Кубой, ее стойкостью и тем романтическим революционным духом, который пришел в жизнь вместе с изгнанием проамериканского диктатора Батисты.

На острове и сейчас бережно хранят память о тех событиях и их главных героях. Центр Фиделя Кастро, мавзолей Че Гевары, Музей Революции - все эти комплексы находятся в образцовом состоянии, там всегда много посетителей, и местных, и чужестранцев.

Хоть и давно случилась революция, но, кажется, она всегда будет греть сердца тех, кто верит в справедливое устройство мира и не терпит никакой колониальной зависимости.

В самом первом зале Центра Фиделя, можно сказать, в прихожей, посетителей встречает деревянная статуэтка Дон Кихота. Оказывается, этот рыцарь был любимым героем команданте, который много раз перечитывал книгу Сервантеса и всегда, где бы ни жил, держал возле себя эту статуэтку. Деталь тоже показательная: борец за свободу и глава государства словно бы постоянно сверял свои поступки с жизнью благородного и бескорыстного идальго.

***

Я приехал на остров сразу после блэкаута - тотального отключения электричества практически на всей его территории. Страна жила в темноте почти неделю, да и потом свет эпизодически пропадал то в одном регионе, то в другом. Что же случилось? Этот вопрос был задан руководителю фотоэлектрической лаборатории Института технологий и материаловедения физфака Гаванского университета. Вот что ответила Лидисе Ваильянт Рока:

- Сейчас 95% своей электроэнергии Куба получает за счет сжигания дизельного топлива и угля. Чтобы система функционировала, надо соблюдать баланс между производством энергии и спросом на нее. Дефицит топлива привел к тому, что генерация стала падать, отключали один район за другим. Да еще погодные условия подвели: из-за шторма танкер с соляркой никак не мог пришвартоваться к причалу. Уровень генерации снизился до критического. Сработали и другие факторы: изношенность оборудования станций и сетей. Чтобы их ремонтировать, надо останавливать всю систему, а это, как вы понимаете, невозможно. Получается заколдованный круг.

- Иначе говоря, новые чрезвычайные ситуации не исключены?

- Возможно, - деликатно согласилась она.

Понятно, что проблемы с электричеством появились не сегодня и не вчера. Куба почти целиком зависит от топлива, которое она закупает у Венесуэлы, России и других стран. И понятно, что не только тайфуны способны вмешаться в этот процесс. Но отчего же тогда здесь так вяло внедряются альтернативные источники энергии и совсем не занимаются энергосбережением?

- Главное препятствие - отсутствие достаточных средств, - пояснила Лидисе Ваильянт Рока. - Еще в 2014 году на правительственном уровне были приняты соответствующие решения по стратегии использования АИ. Но денег на это не нашлось. Более того, ситуация даже ухудшилась. Например, десять лет назад семнадцать станций вырабатывали энергию на т.н. биомассе - отходах от переработки сахарного тростника. Но кризис в этой отрасли привел к закрытию всех станций. Что же касается энергосберегающих технологий, то у нас наконец стали осознавать их важность. Но у предприятий, учреждений, частных лиц нет стимула экономить электричество. Оно недорогое, поэтому его расходуют так расточительно. Если же отпустить цены, то 80% населения не сможет платить за свет в своих домах.

Страна жила в темноте почти неделю, да и потом свет эпизодически пропадал то в одном регионе, то в другом

То есть опять - заколдованный круг? И таких "кругов" сейчас можно обнаружить здесь много. Вот, к примеру, еще полвека назад Куба была главным в мире экспортером сахара, производила в год более восьми миллионов тонн этого продукта. Теперь сахара не хватает даже для собственных нужд, его закупают в Бразилии. Кризис в отрасли объясняют тем, что оборудование сахарных заводов старело, они не выдерживали конкуренции на мировом рынке, а потому закрывались один за другим, и в итоге таких заводов сейчас осталось два десятка, а было - больше полутора сотен.

Или другой "круг", связанный с дефицитом авиационного топлива. Если кубинцы этот дефицит не ликвидируют, значит, к ним не полетят туристы издалека и самая прибыльная на сегодня отрасль перестанет приносить деньги в бюджет.

Регулярные перебои в электроснабжении негативно сказываются на многих сторонах жизни, в частности, на продуктивности фермерских хозяйств. Производство яиц за последние четыре года упало наполовину, и сейчас яйца тоже закупают у соседей. Свинины производят на девяносто процентов меньше. Кофе импортируют из Колумбии, молоко везут из Испании.

При этом кубинский социализм гарантирует каждому гражданину ежемесячный бесплатный набор необходимых продуктов, в него, в частности, входят три кг риса, два кг сахара, пять яиц, а также мыло, туалетная бумага, зубная паста. Правда, чего-то из этого списка постоянно недостает, но кубинцы привыкли. У многих из них есть родственники в соседних странах, оттуда беспрепятственно поступает валюта, на которую недостающие продукты можно купить в частных магазинах. Полки же магазинов государственных представляют собой зрелище унылое: на них только ром, растительное масло, фасоль и бобы, а также набор сковородок.

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***

Как же сами жители относятся к тем трудностям, которые сопровождают их повседневную жизнь? С пониманием? С согласием потерпеть? С юмором? Интересный диалог на эту тему состоялся у меня с одним продвинутым человеком, которому семьдесят лет.

- Нет простого ответа, - сказал этот человек, пожелавший остаться анонимным. - Тут все зависит от того, кому вы зададите этот вопрос. Допустим, представителю моего поколения, моему сыну или моему внуку.

Начну с моего поколения. Ваша страна несколько десятилетий подряд оставалась нашим самым верным другом, и мы до последнего вздоха будем благодарны вам. Если бы не Союз, то даже страшно подумать, что случилось бы с Кубой. Каждый новый американский президент считал своим долгом уничтожить это непокорное государство у себя под боком. А мы, зная о том, что у нас такая надежная поддержка, шли на любые самопожертвования в надежде на скорое светлое будущее.

Так мы жили до ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена. А вскоре, сразу после Беловежской пущи, на Кубе начался "особый период", который, можно сказать, продолжается до сих пор.

Большинство кубинцев привыкло к тому, что государство гарантирует справедливое распределение благ

- Получается так, что ваша экономика была потребительской, она целиком зависела от советской помощи? Вы, извините, привыкли к тому, что все достается даром или почти даром…

- В ваших словах есть большая доля правды. Брежнев еще в 1973 году говорил о том, что нам следует развивать свою промышленность, внедрять новые передовые технологии. Производить не только сахар, сигары и ром. И тогда стали строить новые энергоблоки, появился завод по производству комбайнов для уборки сахарного тростника. Мы были не самыми плохими учениками у ваших советников. Но и ошибки ваши тоже повторяли один к одному. Вроде бы совершались интересные научные открытия, появлялись прорывные идеи по части технологий, но все это откладывалось в долгий ящик. То есть повторялись ваши застойные явления.

Теперь о том, что на ваш вопрос скажет мой сын. Примерно следующее: тебе, отец, капитально промыли мозги, представили так называемый реальный социализм, ты в него поверил, он казался тебе справедливым и обещающим скорое всеобщее счастье, ты не способен иначе воспринимать этот мир.

А мой внук? С ним все яснее ясного: он думает только о том, чтобы поскорее куда-то эмигрировать.

- И сколько же таких "внуков" уже уехало из страны?

- Точной цифры мы не знаем, но по открытым источникам известно следующее: за последние годы население Кубы сократилось на два миллиона человек. Молодежь уезжает. Население стареет. Мы приближаемся к такому рубежу, когда каждый третий кубинец будет пенсионером.

- Отчего же Куба, находясь в столь сложном положении, не воспользуется опытом Китая или Вьетнама, где за счет включения рыночных механизмов оживили экономику, насытили страну продуктами и товарами первой необходимости?

- Возможно, потому что часть наших руководителей, отвечающих за экономику, все еще мыслит старыми категориями.

Этот же вопрос - отчего бы кубинцам, не отказываясь от принципов построения социального государства, не воспользоваться опытом Китая - я задавал многим другим собеседникам. Отвечали по-разному: "У нас другой менталитет", "Мы живем под гнетом жесточайших американских санкций". Ректор Гаванского университета доктор математических наук Мириам Никада Гарсиа пояснила так:

- Мы находимся в разных условиях. У нас нет доступа к ресурсам международных финансовых институтов, к кредитам и фондам. В такой ситуации сложно говорить о построении рыночной экономики. Пока не снимут блокаду, любой сравнительный анализ - с Китаем или Вьетнамом - делать некорректно, несправедливо. А вот когда санкций не будет, мы решим, чьим опытом воспользоваться.

Директор Центра Фиделя Кастро, известный историк Рене Гонсалес Барриоз во время дискуссии на эту тему обратил внимание на то, что большинство кубинцев привыкло к тому, что государство гарантирует справедливое распределение благ, а слишком поспешная либерализация всей экономики может привести к хаосу.

- Мы постепенно идем к тому, чтобы признать различные формы собственности, - заверил он. - Иногда даже вопреки существующей политической системе. Но не спешим, наши изменения проходят с той скоростью, которую позволяет ситуация.

***

Факт, не требующий доказательств: само существование свободной и независимой Кубы под боком у США было во многом обязано поддержке Советского Союза - военной, экономической, гуманитарной и прочей. Однако в конце прошлого века с развалом СССР эта поддержка закончилась, наши друзья вступили в период, который они сейчас называют "особым", имея в виду те трудности в экономике, которые пришлось преодолевать.

Постепенно, с налаживанием у нас нормальной жизни, и помощь друзьям возобновилась, хотя уже и не в таких масштабах, как раньше. Кубинцы ее ценят, мне не раз приходилось ощущать это - и в разговорах на улице со случайными прохожими, и в интервью с официальными лицами. Хотя больше всего они ценят то время, которое было вплоть до 1991 года.

По улицам здешних городов и поселков все еще бегают многочисленные "Лады" и "Москвичи" - уму непостижимо, как их до сих пор содержат в нужном состоянии. В Гаване основным средством общественного транспорта являются наши "Газели" и автобусы. Недавно мы безвозмездно передали кубинцам 25 тысяч тонн пшеницы, а десять лет назад списали девяносто процентов долга Кубы перед СССР.

И ведь не только Россия по традиции не бросает друзей. Недавно Вьетнам направил в виде гуманитарной помощи 1200 тонн риса. Китай добавил еще 1580 тонн. И другие страны все время что-то подбрасывают, в основном продовольствие.

Даже трудно себе представить, что было бы с Кубой без этих жестов интернациональной помощи.

В дни моей кубинской командировки там же, на острове, находились наши специалисты-энергетики, они проводили тщательный мониторинг всей отрасли, вместе с хозяевами искали варианты решения накопившихся проблем.

Я беседовал с руководителями двух из трех имеющихся там научно-технологических парков, и каждый из них в числе приоритетов называл сотрудничество с коллегами из России. Например, по части развития и продвижения ИИ, цифровизации, современных информационных технологий. У Гаванского университета соглашения о партнерстве с 800 другими вузами по всему миру, но опять-таки больше всего контактов с коллегами из нашей страны.

Как раз там мы застали церемонию награждения лучших преподавателей русского языка. Раньше русский был обязательным предметом для изучения с 6-го по 11-й класс в большинстве средних школ. Сейчас такого уже нет, обязательным остался английский, но и язык Пушкина доступен для желающих - на двух факультетах Гаванского университета, на курсах в Православном храме (самом большом в Латинской Америке), в ряде средних школ.

Один из самых авторитетных русистов, общенациональный эксперт по русскому языку Антолин Барсена Луис, который работал переводчиком-синхронистом еще на 1-м съезде компартии Кубы, заверил меня, что популярность русского языка опять идет в гору - это связано с ростом туристического потока из нашей страны, восстановлением былых связей в экономике, науке, культуре.

Еще свои надежды на лучшее многие кубинцы связывают с участием в содружестве БРИКС. В октябре Куба присоединилась к блоку в статусе государства-партнера.