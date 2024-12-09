Трамп представит подробный отчет о своем здоровье

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается представить детальный отчет о состоянии своего здоровья. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

«Безусловно, нет проблем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп также выразил мнение, что аналогичные документы должен публиковать каждый президент США.

3 октября газета The New York Times сообщила, что здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые не хочет отвечать его штаб. По словам авторов материала, в случае победы республиканец займет пост с «целым спектром потенциальных поводов для беспокойства». Позднее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Трамп не опубликовал полный отчет о своем здоровье, что может говорить его страхе показаться слабым и ментально нестабильным.