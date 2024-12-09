Трампа призвали вывести войска США из Сирии

США должны вывести всех своих 900 военных и технику из Сирии ради защиты. Об этом заявил подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети X.

Таким образом военный прокомментировал пост избранного президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не должен иметь никакого отношения к военным событиям в этой стране.

Дэвис отметил, что Соединенные Штаты не получат никакой выгоды в Сирии от 900 солдат, поэтому их нужно вывести немедленно. По его мнению, безопасность США на Ближнем Востоке может быть укреплена только после передислокации войск.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».