Байден прокомментировал ситуацию в Сирии

Администрация Соединенных Штатов будет взаимодействовать с партнерами и заинтересованными сторонами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в связи с ситуацией в этой арабской республике.

"Это также момент риска и неопределенности, поскольку все мы задаемся вопросом, что будет дальше. Соединенные Штаты будут работать со своими партнерами и заинтересованными сторонами по Сирии, чтобы помочь им использовать эти возможности и регулировать риски", - сказал он. "Мы поддержим соседей Сирии, в том числе Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль в случае какой-либо угрозы во время переходного периода", - добавил Байден.

Борьба против ИГ