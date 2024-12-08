Байден прокомментировал ситуацию в Сирии

США будут взаимодействовать с партнерами для снижения исходящих от Сирии рисков
Администрация Соединенных Штатов будет взаимодействовать с партнерами и заинтересованными сторонами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в связи с ситуацией в этой арабской республике.
"Это также момент риска и неопределенности, поскольку все мы задаемся вопросом, что будет дальше. Соединенные Штаты будут работать со своими партнерами и заинтересованными сторонами по Сирии, чтобы помочь им использовать эти возможности и регулировать риски", - сказал он. "Мы поддержим соседей Сирии, в том числе Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль в случае какой-либо угрозы во время переходного периода", - добавил Байден.
Борьба против ИГ
"Мы будем способствовать стабильности, обеспечивать стабильность на востоке Сирии, защищая любых (возможно, Байден оговорился - прим. ТАСС) военнослужащих, наших военнослужащих от любых угроз, и продолжать нашу операцию против ИГ, включая обеспечение безопасности мест лишения свободы, где содержатся боевики ИГ в качестве заключенных. Мы четко осознаем, что ИГ попытается воспользоваться любым образовавшимся вакуумом [во власти в Сирии], чтобы восстановить свои возможности и создать безопасное убежище. Мы не позволим этому случиться. Сегодня американские войска нанесли десяток точечных авиаударов по лагерям и боевикам ИГ на территории Сирии", - сказал президент.