Асад с членами семьи прибыл в Москву

Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, сообщил ТАСС источник в Кремле.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал собеседник агентства.

Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Вооруженная оппозиция в Сирии заявила о налаживании контактов с Россией

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.