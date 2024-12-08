Флаг Сирии сняли с посольства в России

Над зданием сирийского посольства, расположенного в Москве, сняли флаг на фоне происходящих в стране событий. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает ТАСС.

Сирийский президент Башар Асад совершил серьезную ошибку, не воспользовавшись паузой в боевых действиях для примирения с сирийским народом, что привело к его утрате власти. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на Дохийском форуме. Он добавил, что в течение последних 13 лет Сирия находилась в состоянии смятения, однако в 2016 году война была приостановлена благодаря посредничеству Турции и России.

Ранее из-за взятия оппозиционными силами Дамаска президент Сирии покинул город на самолете. По информации СМИ, Асад улетел в неизвестном направлении. Позже Telegram-канал Mediterranean Man сообщил, что в воздушное судно с политиком на борту якобы была запущена ракета.

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С того момента в мире ведутся дискуссии относительно местоположения Асада. Политики и СМИ разных стран выражают свое мнение по этому поводу. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, есть предположение, что экс-президент сейчас за пределами страны.