Посольство США в Киеве предупредило о «возросшей ракетной угрозе»

Посольство США в Киеве предупредило американских граждан на Украине о необходимости быть крайне осторожными на фоне «возросшей ракетной угрозы».

Объявление об этом появилось на сайте американского посольства.

«Всем гражданам США следует следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках», — сказано в заявлении.

20 ноября посольства Италии и Греции в Киеве заявили о приостановке работы в связи с угрозами безопасности. Американское посольство в Киеве также закрылось из-за сообщений о якобы возможной воздушной атаке.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник», удар был нанесён по Южмашу в Днепропетровске.