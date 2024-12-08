Вооруженная оппозиция в Сирии заявила о налаживании контактов с Россией

Вооруженная оппозиция Сирии подтвердила наличие каналов связи с РФ
В Сирии после свержения Асада начали действовать каналы связи вооруженной оппозиции с российской стороной. Об этом заявил источник в Дамаске, сообщает РИА Новости.
В воскресенье вечером источник, близкий к руководству оппозиционеров, подтвердил, что у них есть возможность контактировать с российскими властями.
«В настоящее время у нас налажены каналы связи с российским правительством», — сообщил источник.
Днем в МИД РФ заявили, что находятся в контакте с представителями всех группировок оппозиции, вошедших в Дамаск.
Посольство РФ дало рекомендации находящимся в Дамаске россиянам
Ранее стало известно, что сирийская вооруженная оппозиции контролирует город Джебла, неподалеку от которого расположена авиабаза ВКС РФ Хмеймим.