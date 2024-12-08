Оппозиция Сирии захватила город Джебла рядом с авиабазой Хмеймим

Отряды сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль город Джебла, который находится рядом с авиабазой ВКС РФ Хмеймим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заметил, что формирования вошли в центр города еще днем. Стреляли в воздух, добавил он, затем успокоились.

Ранее сообщалось, что оппозиция начала активные боевые действия против Сирийской арабской армии в конце ноября. В течении 10 дней бойцы разбили правительственные войска, заняли ключевые города, взяли под контроль трассы.

Сирийская оппозиция вошла в Тартус

Утром в воскресенье, 8 декабря, представители оппозиции заявили о взятии Дамаска, свержении президента Сирии Башара Асада. Позже они сообщили о начале операции против курдских группировок на севере страны, продвижении в провинции на побережье.