Трамп назвал свои приоритеты на посту президента

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.

«Я сосредоточусь на «бурить, детка, бурить», — подчеркнул политик.

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По мнению аналитиков, избранному президенту будет непросто выполнить обещания, данные избирателям во время предвыборной кампании.