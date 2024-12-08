Трамп допустил выход США из НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможности выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Если они будут платить по своим счетам, то конечно," - ответил Трамп на вопрос о сохранении членства США в НАТО.

Он подчеркнул, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе.

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Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.