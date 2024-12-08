Нетаньяху заявил о своей заслуге в свержении Асада

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поставил себе в заслугу «начало цепочки событий», которые привели к падению режима Башара Асада в Сирии. Об этом он заявил, приехав на Голанские высоты, сообщает The Times of Israel.

В воскресенье Нетаньяху посетил гору Бенталь на Голанских высотах (аннексированная Израилем территория Сирии). Стоя в окружении военных, он заявил, что «сегодня исторический день в истории Ближнего Востока».

По его словам, «режим Асада», бывший «центральным звеном в иранской оси зла» — пал.

«Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и «Хезболле», главным сторонникам режима Асада. Они вызвали цепную реакцию по всему Ближнему Востоку», — заявил Нетаньяху.

Он считает, что наряду с новыми возможностями бегство Асада из Сирии «также несет в себе риски».

Израиль прокомментировал развертывание своих войск в Сирии

По этой причине премьер и министр обороны Исраэль Кац накануне дали указание ЦАХАЛу захватить буферную зону в Сирии, поскольку «Соглашение о разъединении сил от 1974 рухнуло, и сирийские солдаты оставили свои позиции».

Он добавил, что Израиль «не позволит никаким враждебным силам разместиться на границе» и будет ее защищать.

Нетаньяху также пообещал, что Израиль продолжит политику «доброго соседа» в отношении Сирии и «протянет руку мира друзам, курдам, христианам и мусульманам в Сирии».