Кандидат в госсекретари США отказался от встречи с Ермаком

Radio NV: Кандидат в госсекретари США Рубио отказался от встречи с Ермаком
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак хотел встретиться в США с кандидатом на пост государственного секретаря Марком Рубио, однако тот отказался. Об этом сообщила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.
"Да, с ним планировалась встреча. Я даже сформулирую так: хотели с ним встречи", - сказала она, отвечая на вопрос, в чем логика отказа Рубио.
Напомним, прилетевшая из Киева делегация во главе с Ермаком на этой неделе встречалась с будущими вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, а также Сьюзан Уайлс, которая будет руководить аппаратом Белого дома.
Ермак отправился в США на встречу с соратником Трампа
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, в свою очередь, заявлял, что Зеленский собирается изменить позицию по переговорам с Россией, для чего он и отправил Ермака в США.