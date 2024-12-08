Кандидат в госсекретари США отказался от встречи с Ермаком

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак хотел встретиться в США с кандидатом на пост государственного секретаря Марком Рубио, однако тот отказался. Об этом сообщила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

"Да, с ним планировалась встреча. Я даже сформулирую так: хотели с ним встречи", - сказала она, отвечая на вопрос, в чем логика отказа Рубио.

Напомним, прилетевшая из Киева делегация во главе с Ермаком на этой неделе встречалась с будущими вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, а также Сьюзан Уайлс, которая будет руководить аппаратом Белого дома.

Ермак отправился в США на встречу с соратником Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, в свою очередь, заявлял, что Зеленский собирается изменить позицию по переговорам с Россией, для чего он и отправил Ермака в США.