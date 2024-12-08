Во Франции поддержали слова Трампа о США и Сирии

Позиция Трампа заслуживает похвалы, если он действительно решил отойти от политики американского интервенционизма, делая заявление о ситуации в Сирии. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо прокомментировал призыв избранного президента США Дональда Трампа к уходящей американской администрации. Трамп заявил, что команда Байдена не должна вмешиваться в дела Сирии.

«Призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии это сильный и похвальный отход от американского интервенционизма, который выражался в вооружении и финансировании "повстанческих" группировок, на самом деле радикально-исламистских», — написал Флориан в соцсети X.

По его словам, надо надеяться, что «евроглобалисты не подольют масла в огонь» в Сирии.

Ранее Трамп заявил, что США «не должны вмешиваться» в ситуацию в Сирии, где оппозиция свергла Башара Асада.