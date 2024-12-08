В Дамаске загорелся дворец Асада

Зал приемов президентского дворца Башара Асада в Дамаске охвачен огнем, пишет РБК со ссылкой на источники.

Сирийская вооруженная оппозиция начала активные боевые действия в конце ноября. За две неполные недели повстанцы захватили ряд ключевых городов, склады с вооружениями, аэродромы.

Ночью 8 декабря передовые отряды оппозиции вошли в Дамаск, захватили правительственный квартал, объявили о свержении президента Асада.

Кроме того, представители оппозиционных группировок призвали граждан уважительно относиться к государственной собственности, зданиям и сооружениям всех видов, поскольку те «принадлежат народу, а не режиму Башара Асада».

Позже мировые и региональные агентства разместили кадры с людьми, которые интенсивно грабят здания. Нападению мародеров подверглось, в частности, посольство Ирана в Дамаске.