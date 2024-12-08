«Талибан»* и МИД Франции поздравили сирийскую оппозицию

Афганское исламистское движение «Талибан»* официально поздравило сирийскую оппозицию с захватом Дамаска. Поздравление опубликовано в соцсети Х Исламского эмирата Афганистана.

В сообщении сказано, что Дамаск взят, а «тиран пал».

«Самые искренние поздравления, слава Аллаху!», — говорится в сообщении.

Афганские власти добавили, что приход к власти оппозиции является «благословлением для всех мусульман».

МИД Франции также поддержал действия сирийской оппозиции и отстранение Асада от власти.

В заявлении Парижа говорится, что Франция приветствует «падение режима Башара Асада после 13 лет репрессий и насилия».

Франция призвала к мирной передаче власти, «уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии».

* запрещенная в России террористическая организация.