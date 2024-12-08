В Венгрии прокомментировали сообщения о прибытии Асада в Будапешт

Власти Венгрии опровергли опубликованную в местных СМИ информацию о том, что президент Сирии Башар Асад якобы прибыл в Будапешт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее местные СМИ сообщили, что Асад якобы обратился по дипломатическим каналам к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за помощью и прибыл в Будапешт вместе со своей семьей и ближайшим окружением.

«Это фейковая новость. Фотография, использованная в [публикациях], была взята из статьи 2012 года», — отметили в правительственном информационном центре.

Руководство Международного аэропорта имени Ференца Листа в столице Венгрии уточнило, в свою очередь, что воздушная гавань не принимала и не обслуживала никакие сирийские самолеты.

Ранее в интернете появились различные версии о судьбе Асада после падения Дамаска. Ряд агентств предположил, в частности, что президент погиб в авиакатастрофе. Кроме того, появились публикации о том, что он может находиться в России, Турции, ОАЭ, Венгрии и ряде других стран.