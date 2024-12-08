Зеленский прокомментировал прошедшую в Париже встречу с Трампом

Встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже была «хорошей».

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Такую оценку прошедшей беседе с будущим американским президентом, в которой также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон, дал украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Была хорошая встреча с президентом Трампом», — отметил он.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что писал, что Трамп не хотел проводить встречу с Зеленским, но его убедил сделать это Макрон. Как утверждает источник Bloomberg, французский лидер стремился организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец украинскому конфликту. Чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной».