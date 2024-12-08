В Турции сделали заявление о местонахождении Асада

Глава МИД Турции Хакан Фидан предположил, что президент Сирии Башар Асад может находиться за пределами страны. Об этом пишет телеканал TRT Haber.

Накануне советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин заявил, что президент Сирии Башар Асад мог улететь в ОАЭ.

«Я не могу ничего комментировать по этому поводу, возможно, он находится за пределами Сирии», — отметил Фидан.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытался связаться с Асадом в течение последних нескольких месяцев.

Стало известно о планах Асада приехать в Москву

Ранее сообщалось, что глава Сирии на фоне вступления в Дамаск отрядов сирийских повстанцев покинул столицу на грузовом самолете. Его семья, в свою очередь, заблаговременно выехала в Россию.