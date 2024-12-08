Тысячи сирийцев пересекли границу с Ливаном после сообщений о падении Дамаска

Тысячи граждан Сирии нелегально пересекли границу с Ливаном после падения Дамаска. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.

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По его словам, сирийцы сделали это через нелегальные пограничные переходы в районе управы Хермель, бежав от наступления вооруженной оппозиции в САР.

Чиновник также заявил, что большая часть граждан Сирии являются сторонниками руководства их страны и представителями шиитской конфессии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».