В Госдуме сочли неважным вопрос о местонахождении Асада

Неважно, где сейчас находится свергнутый президент Сирии Башар Асад, гораздо важнее, чтобы ситуация в стране как-то удерживалась. Об этом изданию «Подъем» заявил первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

В Госдуме сочли неважным вопрос о местонахождении Асада
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По мнению депутата, после свержения президента Сирию ждут непростые времена, поскольку на этой стране сходятся интересы сразу нескольких враждующих друг с другом сторон.

Чепа заявил, что ранее ситуацию в Сирии удерживала Россия.

«Я не знаю, где Асад находится. Ну, это не так важно. Ну, какая разница, где вот он находится: в Эмиратах, в России. Вот сейчас что-то влияет на это? Не это самый главный вопрос — где находится Асад», — сказал депутат.

Ранее со ссылкой на два сирийских источника агентство Reuters сообщило, что с очень высокой вероятностью Асад погиб в авиакатастрофе.

Стало известно о планах Асада приехать в Москву

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что президент Сирии сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

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