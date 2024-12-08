Посольство Ирана в Дамаске подверглось штурму

Боевики террористических группировок захватили штурмом и разграбили посольство Ирана в Дамаске. О количестве пострадавших и судьбе персонала не сообщается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что отряды боевиков практически без боя заняли столицу Сирии Дамаск.

На кадрах, опубликованных в интернете, сирийцы проникают в здание дипмиссии, бьют окна, осматривают помещения, грабят их.

Кроме того, неизвестные хулиганы разорвали плакат, на котором был изображен бывший лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

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На видео на мебели и стенах нет следов потасовок или перестрелки, здание выглядит покинутым.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, Иран опроверг сообщения об эвакуации посольства в Дамаске. В Тегеране отметили, что дипмиссия работает в прежнем режиме.