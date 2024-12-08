Сирийского премьера увели на встречу с боевиками

Арабские СМИ опубликовали кадры того, как сирийского премьера Мухаммада Гази аль-Джалали уводят на встречу с боевиками. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как главу сирийского правительства выводит из здания группа вооруженных мужчин, после чего все садятся в автомобиль.

«Премьер направляется в отель Four Seasons для передачи госинститутов», — слышен голос за кадром.

Он же заявляет, что премьера сопровождают члены 5-й дивизии сирийской армии.

Ранее телеканал Al Hadath опубликовал видео того, как сирийская оппозиция заняла оставшийся без охраны дворец бежавшего президента страны Башара Асада.